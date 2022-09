Massör i Uppsala misstänks för sexualbrott mot 13 kvinnor

Den första polisanmälan mot mannen kom in under slutet av 2018 och rörde sexuellt ofredande under en massagebehandling. Förra året kom två nya anmälningar in, båda om sexuellt övergrepp, och mannen delgavs misstanke om brott.

Därefter har utredningen vuxit till misstankar om totalt tre sexuella övergrepp, tre sexuella ofredanden och fem fall av kränkande fotografering.

– Det finns kopplingar till massageverksamhet, det har skett i samband med att massage har utförts, säger Anna Wärvik, assistentåklagare.

– Hur det gått till vill jag inte gå in på just nu. Men det är massagesituationer och händelseförloppen är lika varandra.

”Gott rykte”

Massören, som sitter häktad sedan augusti, nekar till brott.

– Det är en professionell yrkesman med gott rykte och det har varit sedvanlig massage som tolkats lite felaktigt hos några damer, säger massörens advokat Olle Hancock.

– Vid kroppsmassage vidrör man kroppar – lite här och där. Jag kan inte gå in mer på detaljer mer än att han nekar till brott.