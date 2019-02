Region Uppsala om 1177-läckan: ”Vet inte varför samtalen spelades in”

Samtal som ringts in till Region Uppsala för att beställa sjuktransporter har spelats in och legat öppna på en server för vem som helst att lyssna på, enligt en granskning gjord av Computer Sweden. Samtalen har gått till Prebus AB, som är ett dotterbolag till Gamla Uppsala buss AB som drivs av Region Uppsala. Men Region Uppsala hade ingen aning om att samtalen spelades in.

– Vi vet inte varför samtalen har spelats in, och det vet inte vår underleverantör heller, säger Jonas Skovgaard, som är VD på Gamla Uppsala buss AB och Prebus AB.

Hur ser du på er IT-säkerhet när samtalen ligger öppna på en server för vem som helst att lyssna på ?

– Det är inte vår IT-säkerhet som har brustit utan den som vår underleverantör använt sig av.

Men ni har väl ett ansvar i vilka ni väljer som underleverantörer och vad för IT-säkerhet de använder sig av?

– Det har vi, och jag kan bara säga att det hela är väldigt beklagligt, säger Jonas Skovgaard.

En halv miljon samtal kan spelats in

Enligt Computer Sweden kan det röra sig om en halv miljon samtal som spelats in. Nu kommer man starta en utredning för att reda ut vad det är som har hänt, och varför samtalen spelats in.

– Vi är förvånade och chockade, det här borde inte ha hänt och vi ska vidta åtgärder nu för att det inte ska kunna hända igen, säger Jonas Skovgaard.

Vad för typ av uppgifter finns i samtalen?

– Det handlar om lämnings- och hämtningsadresser, och inte känslig medicinsk information. Men det är ändå fel att uppgifterna legat ute på det här sättet.