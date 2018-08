Rektorns meddelande: ”Skolan startar som vanligt”

Under måndagen är det skolstart vid Kvarngärdesskolan där mordet på den 17-årige pojken inträffade sent under söndagskvällen. Enligt polisen har mordet ingen koppling till skolan.

– Vi vill att eleverna ska få en sådan normal skolstart som möjligt, säger Barbara Kowalska, skolområdeschef Uppsala kommun.