SJ ställer in tåg mellan Stockholm och Uppsala

Inställda tågavgångar innebär ökad trängsel på de kvarvarande tågen. Därför uppmanar SJ de resenärer som har möjlighet att jobba hemifrån – alternativt hitta andra, mer smittsäkra, resealternativ.

– Vi kan bara beklaga att det är såhär, säger Stefan Holmlund, pressjour på SJ.

Hoppas det stannar vid 13

Just nu rör det sig om minst 13 inställda avgångar mellan 06:09 och 17:47, en siffra SJ hoppas kunna stanna vid.

– Vi ser inga anledningar just nu till att fler tåg skulle ställas in, men det kan ju hända något senare under dagen.

Störningarna gäller främst mellan Stockholm och Uppsala, men även andra linjer i Mälardalen är drabbade.