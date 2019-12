Snålt med grönytor i Uppsala – bottenplacering i ny lista

Med hjälp av satellitbilder har SCB kartlagt hur många kvadratmeter naturområde invånare i Sveriges tätorter har tillgång till, det rapporterar Hem & Hyra.

Parker, gräsytor och andra träd- eller gräsbevuxna områden som är tillgängliga för alla räknas in. Och snittet i Sverige ligger på 287 kvadratmeter naturområde per person i tätorterna.

Långt ner på listan

Uppsala hamnar långt ner i botten på listan, med 119 kvadratmeter grönyta per person.

Bålsta har mer än dubbelt så mycket grönyta som Uppsala, 303 kvadratmeter per person, medan Enköping ligger långt under rikssnittet på 192 kvadratmeter per person.

Hem & Hyra har enbart listat de tätorter som har över 10 000 invånare. SCB har sammanlagt kartlagt 2 000 tätorter, som ger en ögonblicksbild av läget 2015.