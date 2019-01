Snöröjarna står redo inför eftermiddagen, då snöfallet väntas tillta. Foto: TT

Snöröjarna laddar för eftermiddagen

Uppsala kommun har 130 styrkor redo för plogning under dagen.

– Just nu är det ganska blött, men snöandet ska ju öka under eftermiddagen, säger driftledare Hans Larsson.

Han bedömer Uppsala kommuns beredskap som god. – Vi har kontakt med meteorolog, men allt beror ju på hur mycket snö som kommer och det är lite oklart just nu. Men vi är beredda och håller koll. I Uppsala prioriteras cykelvägar och bussgator först, därefter bosatdsgator. Att ploga bort det värsta i Uppsala kommun tar 3-4 timmar. – Och fortsätter det snöa, då får vi börja om igen efter det, säger Hans Larsson. ”Vi är superredo” I Östhammars kommun har snön ännu inte lagt sig. – Men vi har omkring 25 enheter som står och väntar, så vi är superredo. Vi får se om det som kommer i eftermiddag blir i regn- eller snöform, säger Anders Hedberg, gatu- och trafiksamordnare på kommunen. Definition för Varning klass 2 snöfall som kan ge kraftig drivbildning: Definition för Varning klass 2 snöfall som kan ge kraftig drivbildning: Visa Snömängder där det väntas från 12 mm (i smält form) upp till 25 mm inom 12 timmar i kombination med frisk vind (över 8 m/s). Medför stora trafikproblem. Kan vid temperaturer nära noll grader ge störningar i el- och teleförsörjningen. Om prognosen ändras till ännu kraftigare snöfall med 25 mm eller mer inom 12 timmar i kombination med frisk vind uppdateras varningen till en högre varningsklass. Källa: SMHI Dela Dela

