Sommarjobb: Fattigt men givande att testa eget företag

Sommaren 2018 testade ett hundratal ungdomar på att vara egna företagare som sommarjobb. SVT har pratat med tio av dem som deltog i Uppsala och omdömet är samstämmigt: Man tjänar dåligt med lär sig mycket.

Sålde honung

Ungdomarna utförde tjänster som trädgårdsarbete, bedrev loppis, promenerade med äldre eller sålde olika varor som ekologisk honung, hemmagjorda armband eller böcker.

Ungdomarna fick 2000 kr att förfoga fritt över. Pengar som investerades i till exempel i trädgårdshandskar, material till hemtillverkade badväskor eller till hyra av lådcykel. Även skyltmaterial bekostades. De pengar som eventuellt blev över fick deltagarna behålla

Inkomsterna

Deltagarnas inkomster varierade. Den som tjänade minst under de tre veckorna sommarjobbet varade tillverkade armband och fick ihop 250 kronor under fyra veckor. Det tog en vecka innan materialet kom fram och det tog tid att göra armbanden, uppger deltagaren, som bedömer sin arbetstid till tre timmar per dag.

Mest tjänade en deltagare som drev ett café. Där var inkomsten 12 000 kr under tre veckor. Deltagaren uppger att hen jobbade 12 timmar om dagen.

En av deltagarna fick flera jobb senare under sommaren och kunde där tjäna ca 2500 kr

Medelinkomsten för de tio tillfrågade deltagarna var 3 845 kr. Det motsvarar ca 24 kr/tim utslaget på fyra veckor. Hade man istället sommajobbat på Uppsala kommun hade man tjänat 56 kr/tim

Medelbetyg för inkomsterna från de tio deltagarna blev 6,7 (av en skala 1-10)

Bra betyg för undervisning och coachning

Generellt var de tio ungdomarna mycket nöjda med den undervisning och den coatchning man fick under de tre veckorna.

”Bra föreläsningar” ”Man lärde sig hur mycket jobb som ligger bakom”

Någon ville komma igång snabbt och tyckte det var för mycket föreläsningar och någon tyckte sig inte ha fått så mycket hjälp av en coatch som var ny på jobbet och som ”inte förstod mina ideer”.

Medelbetyg undervisning: 8,6 (av en skala 1-10 )

Risktagande

Sommarjobbet arrangerades av företaget Rookie Startups men man söker via Uppsala kommuns hemsida.

– Det här konceptet är ett risktagande och det är vad ett företagande handlar om. Här går man inte i konkurs utan det värsta som kan hända är att man inye tjänar några pengar, säger Mohamad Hassan (L) ordförande i Arbetsmarknadsnämnden i Uppsala kommun.

– Men deltagarna är ju bara 15-16 år?

– Det bygger på att man skall medvetandegöra ungdomarna så att man lär sig att göra en riskbedömning.

Bra erfarenhet men ingen fortsättning

Ingen av ungdomarna uppger att man tänker fortsätta med de företag man startade upp, men en deltagare ville starta upp ett ungdomsföretag på gymnasieskolannästa. En annan deltagare planerar att göra om jobbet nästa sommar.

Lärdomarna man tillskansat sig är det viktigaste skälet till ungdomarnas nöjdhet. Inkomsterna har spelat en mindre roll för de allra flesta av deltagarna.