”Strutkören” väcker uppmärksamhet i sociala medier

– Vi hade spelat in konserten och det var sent på kvällen. Då var det någon som sa att man kan ju använda struten som munskydd. Så tog vi bilden och skrattade åt det, säger dirigent Margareta Raab. Hon leder två av Uppsala domkyrkas körer: gosskören och flickkören.

Kören som var med vid just det här repetitionstillfället är en blandad projektkör på cirka 20 deltagare som går under namnet Young Cathedral Voices. I fem års tid har kören åkt till svenska ambassaden i Warszawa för att gå luciatåg. I år blir det ingen resa på grund av pandemin, så ambassaden bad istället om en inspelad konsert som de kan sända på webben. Konserten spelades in i måndags kväll.

– Det var bara vi som var i kyrkan. Det blev en väldigt fin kväll, vi fick i alla fall lite luciafirande, säger Margareta Raab.

Efter inspelningen spexade kören de till det och använde stjärngossestrutarna som munskydd. Foto: Margareta Raab/privat

Coronaanpassade repetitioner

Körrepetitionerna har pågått under hösten fram tills nu då de nya restriktionerna börjat gälla. Men de har haft kortare reptider, hållit stora avstånd och inte kunnat öva i helkör.

– Det har varit väldigt meningsfullt, även om vi inte haft något att jobba mot. Det har skärpt koncentrationen, för att det inte går att sitta och småprata.

Och trots stor fysisk frånvaro har de för första gången haft hundraprocentig närvaro då alla rep sänts via zoom.

– Det kommer vi fortsätta med efter pandemmin. Ungdomar uppskattar verkligen den möjligheten. Frånvaro både från skolan och kören är ganska stressande för dem, säger Margareta Raab.