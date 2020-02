Tält utanför Akademiska ska snabba på provtagning

Den tillfälliga ”mottagningen” kan ta emot flera patienter i timmen.

– En vanlig sjukhussal behöver vädras ur en stund innan nästa patient kan komma in, men här är det lättare att ventliera bort eventuell smitta, säger infektionsläkare Fredrik Sund.

Under lördagen testas ett 15-tal patienter här. Flertalet av dem har haft kontakt med de två personer som hittills bekräftats vara smittade i Uppsala, en kvinna som varit i Iran och en kvinna som varit på en jobbresa i Tyskland.

Måste vara inbokade

Tältet är inte en ”drop-in” för människor som är oroliga, påpekar Fredrik Sund.

– Man ska först ha symptom och varit i kontakt med ett smittat fall – eller varit i ett riskområde. Och för att få komma hit måste man först ha varit i kontakt med 1177. Sedan ringer vi upp och bokar en tid med de som kan bära på smittan.

Infektionskliniken på Akademiska sjukhuset har tagit in extra personal under helgen för att hinna med all provtagning.

