Här planteras vinrankor utanför Uppsala – blir Sveriges nordligaste vingård

Sverige är ett mycket ungt vinland. Det är först de tio senaste åren som svenska viner har varit kommersiellt tillgängliga. Vanliga druvsorter är den gröna druvan Solaris som blir till ett vitt vin, de två blåa druvorna Rondo och Cabernet Cortis som passar som rött vin och rosé, samt Seyval Blanc och Mertzling som blir till mousserande vin.

Vinodling i Sverige sen 6 000 år tillbaka

För 6 000 år sedan, under tidigt stenålder så spreds jordbruket i Sverige. Jägare och samlare blev jordbrukare och vindruvor odlades. Under denna tid var det också ett två till tre grader varmare klimat än det är i dag, vilket passade druvorna bättre. Det har också funnits vinodlingar i Stockholm och på Skånska kloster under 1600-talets början.

Källa: svensktvin.se