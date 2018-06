700 synpunkter hittills om Muminparken

Fram till den 30 juni ligger den förslagna detaljplanen för Muminparken på Skutberget och visionen med tillhörande planprogram ute på samråd. Det innebär att bland annat kommuninvånarna får möjlighet att säga sitt om planerna.

– Vi vill uppmana alla som inte redan spanat in förslagen i Karlstadsrummet eller på kommunens hemsida att göra det och lämna sina synpunkter på både utvecklingsförslaget av frilufts- och rekreationssområde och detaljplanen för temaparken, säger Ulf Nyqvist kommundirektör.

Nytt rekord

Idag, när det återstår elva dagar av tiden, har 700 åsikter som kommit in. Det kan jämföras med de närmare 500 åsikter som kom in när Moskébygget låg ute på samråd.

– 700 är nog rekordmånga skulle jag tror, i alla fall under mina fyra år här. Under nån timme fick vi in runt 140 åsikter, säger Ingrid Näsström, stadsbyggnadsdirektör.

SVT och NWT presenterade förra veckan sin gemensamma opinionsundersökning om Muminetableringen. Men den rapporteringen tror inte Ann Catrin Kärne, kommunens översiktsplanerare, har påverkat fler att tycka till.

– Nej, synpunkter brukar komma in de sista veckorna.

”Många missförstånd”

Enligt kommunen, som gjort en första genomgång av åsikterna, bygger många åsikter på missförstånd. Många tror och är rädda för att hela Skutberget ska privatiseras och försvinna som frilufts- och rekreationsområde.

– I övrigt kan vi se att det finns både positiva och negativa åsikter. En del tycker att hela Skutberget ska vara fritt tillgängligt för alla och att temaparken inte passar in på området. Andra menar dock att temaparken kompletterar Skutberget och friluftsområdet på ett bra sätt och att det innebär ett lyft för området, säger Emelie Öhrn, stadsbyggnadsplanerare.

Ytterligare remissrunda

Under samrådstiden kommer även länsstyrelsen att titta på bland annat strandskyddet. Efter samrådstiden kommer kommunen att gå igenom, sammanfatta och behandla förslagen. Medan visionen lämnas till politiken för godkännande kommer detaljplanen för Muminparken gå ut på en andra remissrunda innan slutligen kommunfullmäktige kan fatta beslut. Beslut kommer sen att kunna överklagas till mark- och miljödomstolen.