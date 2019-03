Ägarna om Ski Sunnes ekonomi: Ser bättre ut

Bröderna Stefan och Johan Ranunger tog över Ski Sunne 2008 och har inte alltid haft en lätt resa sedan dess. Värmlands sydligaste kommersiella skidanläggning är klimatkänslig och 2017 var det nära att verksamheten smälte bort. Med 3,4 miljoner kronor i skulder såg det mörkt ut. Men den lokala sparbanken gick in och täckte förlusten.

– Vi har ju gjort kampanjer under vintern för att försöka få in så mycket pengar som möjligt den här säsongen. Vi har haft en kampanj med säsongskort som slagit väl ut och vi har väl haft en hyfsad beläggning. Vädermässigt var det kanske inte det bästa under vecka sju när Svenska rallyt var. Men det var bra vecka åtta och vecka nio var väldigt bra, säger Stefan Ranunger.

Branäs bäst i Värmland

Bäst bland de kommersiella anläggningarna i Värmland går Branäs som är den enda anläggningen i länet som kommer att ha öppet under påsk i år. Där ser ledningen fram emot 600 000 gästnätter, en ökning om fyra procent. Även Hovfjället ser ut att öka sin omsättning den här säsongen, medan Ski Sunne gnetar på och gärna hade sett att påsken hade legat tidigare i år.

– Den är ju tre veckor senare i år jämfört med i fjol. Tre veckor in i april kan det hända väldigt, väldigt mycket vädermässigt, är Stefan Ranungers förklaring till att Ski Sunne inte håller öppet under påsken i år.

Hör honom berätta om årets säsong i klippet ovan.