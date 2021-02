Per vill sprida dansglädje och uppmanar alla att våga prova

Dansklipp har blivit en trend under pandemin och dansens glädjespridande kraft är tydlig när allt från verkstadsarbetare till poliser dansar loss.

För Per Anteryd i Karlstad är dansen en viktig del av livet och ett sätt att uttrycka alla sorters känslor. Han dansar dock inte till vad som helst, det ska vara fartfyllt. Eric Saades Masquerade, Time warp från musikalen Rocky horror picture show, Alcazars Not a sinner nor a saint är några av hans favoriter. Nu uppmanar han alla som sitter hemma och känner sig lite dystra att prova dansens kraft.

– Ni som har tråkigt eller oroar er i pandemin, prova att dansa, man blir glad.

Missa inte när Per dansar loss till Östen med restens låt, Man får dansa som man vill i klippet.