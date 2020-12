Behovet av bistånd ökar för Julänglarna i Karlstad

Förra året sökte 277 familjer Julänglarnas bistånd för att kunna få fira en dräglig jul. Hittills i år är det 280 familjer som vänt sig till hjälporganisationen, som administreras av Svenska kyrkan, och då återstår ändå en hel vecka av ansökningstiden.

– Det är klart att det är oroande. Vi märker ju av behovet annars också, inte bara genom Julänglarna utan i församlingarna över huvud taget. Det är fler som kommer och frågar efter hjälp med matkassar och liknande, säger Bibbi Selldén som är diakon vid Västerstrandskyrkan.

Svårt att samla in i år

Totalt finns 650 barn i de familjer som hittills sökt bistånd i år.

– Vi får göra det bästa av det för vi vet ju inte hur mycket pengar vi kommer att få in och med det hur fördelningen kommer att se ut, säger Bibbi Selldén.

Julänglarnas biståndsverksamhet bygger på att företag och privatpersoner skänker pengar eller presentkort till organisationen som i sin tur delar ut till de behövande. Men i år har det varit svårare än vanligt att samla in pengar.

– Under fredagen hade vi fått in runt 380 000 kronor så det är en bit kvar till fjolårets 615 000 kronor. Men vi tror vi kommer klara samma nivå i år också. Men det är ju fler sökande också så det är oklart vilken nivå hjälpen kommer hamna på, säger Carin Hansdotter som arbetar med att samla in pengar åt Julänglarna.

I videon ovan förklarar Bibbi Selldén varför det blivit svårare att samla in pengar och varför hjälpbehovet ökat.