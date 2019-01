Bonden om branden: ”Om jag bara hade kunnat rädda fler”

Snabbt kom grannar och andra lantbrukare i trakten till undsättning med traktorer och vagnar, om man var tvungen att flytta djuren.

Mycket tacksam

Gårdens ägare är idag mycket tacksam över all hjälp han fick och vill framföra ett särskilt tack till alla som var med under kvällen och natten. Själv har han inte sovit en blund och har ännu svårt att ta in det som hänt.

– Jag tror inte jag har det än. Sen kan jag inte riktigt komma över, jag tänker ”tänk om jag ändå hade hunnit öppna en grind till och kunnat rädda fler”.

Men räddningstjänsten stoppade honom och andra som vill gå in. Han fortsätter:

– Men man får kanske vara glad att man står här.

Rymmare återfanns

Men för en lantbrukare med djur rullar livet vidare, trots en storbrand, och efter att man löst vattenproblemet på måndagsmorgonen lyckades man komma igång med mjölkproduktionen igen. Bland de fem djur som rymde under kvällen men som senare hittades, fanns en kviga som själv hoppade över staketet inne i den brinnande ladugården.

– Hon tog sig ut själv, henne släppte inte jag ut, berättar gårdens ägare.