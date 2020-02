Webbläsaren stöds inte SVT stödjer inte uppspelning i din webbläsare. Vi rekommenderar därför att du byter till en annan webbläsare. Läs mer om webbläsarstöd Javascript är avstängt Javascript måste vara påslaget för att kunna spela video Läs mer om webbläsarstöd Kväll efter kväll står människor utanför och väntar på att volontärerna ska öppna för natten. Foto: SVT

Fullt hos Vintervärme i Karlstad

Under flera år har nätverket Vintervärme kämpat för att erbjuda Karlstads hemlösa någonstans att sova under de kallaste vinterveckorna. Nu har verksamheten flyttat in i nya och större lokaler på Lamberget och kväll efter kväll står människor utanför och väntar på att volontärerna ska öppna.

– Det är blött och fuktigt så det är gott att de får komma in och få lite värme här, säger Kenneth Burehammar, en av de två volontärerna som jobbar under den här natten.

Den här kvällen är en sådan där typisk kväll när man nog inte skulle vilja sova utomhus. Visserligen är vintern inte särskit sträng i år men januariregn är ett kallt regn och Kenny Norrman berättar hur han känner tacksamhet över att kunna gå hem till egen bostad efter ett nattpass som volontär på nattboendet Vintervärme. – Jag är glad att jag inte behöver byta med de som kommer hit. Jag har bott ute själv och varit bostadslös för några år sedan, så jag vet hur det är, säger han. Har utökat med två platser Kenny gör ostmackor och Kenneth förbereder kaffet. De tömmer en diskmaskin och ser till att det finns koppar och glas på hyllorna ute i matsalen. De är två av drygt 50 volontärer som får Vintervärme att gå runt. I de nya lokalerna finns tolv sängar och alla bäddar har varit upptagna sedan nattboendet öppnade för ett par veckor sedan. Just den här kvällen sitter några personer i en bil och väntar på att Kenneth och Kenny ska låsa upp dörren, dörren till en torrare och varmare tillvaro än den som en kall januari natt erbjuder. Redan strax efter klockan sju står ett tiotal blöta par skor innanför dörren. – Vi började med tolv platser, nu har vi utökat lite grand så nu har vi fjorton platser ungefär. Så vi försöker hitta lösningar allt eftersom, berättar Kenneth Burehammar. Öppnade i januari Det nya nattboendet på Lamberget öppnade 13 januari. Det blev möjligt eftersom Karlstad kommun ställer upp med en hyresfri lokal och de båda volontärerna glädjs nu åt de förbättrade möjligheterna, som de nya lokalerna ger. – Vi har fått större och finare lokaler, säger Kenny Norrman. Jag jobbade även förra året i den trånga lokalen vi hade då. Här har vi mycket större möjlighet att erbjuda dusch, kläder, och tvätt, säger Kenny Norrman och hans kamrat och volontärkollega känner även han att hans insats är viktig. – Jag ser ju att behovet finns. Ingen ska behöva ligga ute under en presenning eller palla upp SJ-pallar som skydd. Det känns fantastiskt att få hjälpa. Vintervärme är kyrkornas nätverk för socialt arbete, en sammanslutning av några av kyrkorna i Karlstad tillsammans med Ria och Karlstads kyrkliga stadsmission. Dela Dela

