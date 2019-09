Grävde fram husgrund från 1700-talet

– Dels har vi funnit lager från 1700-talet och något enstaka lager från 1600-talet. Vi har sett delarna av en husgrund, eller om det är en tomtgräns. Jag tror att det är en privat tomt vi har grävt fram, för vi har hittat keramik och djurben och det är lite halvskräpigt, som man hade det på sina tomter, säger Ellinor Larsson, arkeolog på Värmlands Museum, som kopplades in när Karlstads kommun gjorde upptäckten.

Ett av fynden på Herrgårdsgatan är ett keramikhandtag från 1700-talet. Foto: Antonia Blom/Karlstads kommun

Karlstads kommun skulle sätta ut en ny VA-servis på Herrgårdsgatan under tisdagen, men istället började resterna av en bosättning alltså uppenbara sig under gatan. Just Herrgårdsgatan har funnits länge i Karlstad, men dess position har förändrats under årens lopp och fram tills nu visste man inte att det tidigare har legat bostäder där gatan nu finns.

– Det är spännande att det ligger bebyggelse här. Det är nytt. Det finns fina och detaljerade historiska kartor över Karlstad, men de är lite svåra att tolka eftersom gator och byggnader inte alltid legat på samma ställe. Tittar man på kartorna från 1700-talet ser man att det fanns tomter här i området, men fram tills nu har vi inte kunnat vara säkra på precis var de har legat. Det här fyndet bidrar till pusslet över Karlstads historia och kartmaterialet blir lätta att förstå, säger Ellinor Larsson entusiastiskt.

Ellinor Larsson, arkeolog på Värmlands museum, tror att fynden kan spela en roll i hur man tolkar den historiska bilden av Karlstad. Foto: Antonia Blom/Karlstads kommun

Förutom husgrunden, eller om det visar sig vara en tomtgräns, har man alltså gjort flera mindre fynd. Dessutom har man hittat stora mängder näver.

– Man använde näver som takpapp på den här tiden, så det är antagligen det. Det fanns inga björkar här i närheten då, så det tyder på att man har fraktat hit nävern.