Asienturismen ökar kring jul – hotell kan ha öppet

Gruppresenärer från Asien har under många år övernattat i Värmland under perioden april till september, men nu kommer de även på hösten och vintern. Det betyder bland annat att hotell i Karlstad som tidigare varit stängda under julen nu kan ha öppet och det med god beläggning.

– För några år sedan fick vi stänga dagarna före julafton fram till trettonhelgen, men nu håller vi och nästan alla andra hotell i stan öppet, säger Helena Andersson, hotellchef på Good morning Karlstad city. Turisterna från Asien reser med buss mellan Stockholm och Oslo. De kommer ofta till Karlstad på kvällen och reser igen nästa morgon. Korta besök, men väldigt betydelsefulla för hotellen. – Under juldagarna och mellandagarna har vi en beläggning på 70-75 procent och då är det främst grupper från Asien som kommer, säger Helena Andersson. Dela Dela

