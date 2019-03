Mia Skäringer Lázárs föreställning har slagit publikrekord i Globen. Foto: Björn Larsson Rosvall / TT

Mia Skäringer Lázár slår publikrekord

Igår avslutade Mia Skäringer Lázár sin vårturné i Globen i Stockholm med ”Avig Maria – No more fucks to give”. Det var femte kvällen föreställningen var utsåld i Eriksson Globe och därmed satte Skäringer ett nytt publikrekord.

Efter 210 000 sålda biljetter och fem gånger utsålda Globen klättrar Skäringer in på rekordlistan. På listan finns enligt NWT, artister som Madonna, Eminem och Metallica. De har alla tre publikrekord för enskilda konserter. Men ingen av dessa är i närheten av Mia Skäringer Lázárs rekord. – Ja, va ska jag säga. Jag är så lycklig att få säga allt jag säger i min föreställning under en hel turnésväng till. Jag väntade så länge på att kunna formulera mig och att hitta orden så det tåls verkligen att sägas igen och igen, hälsar Mia via sin hemsida. ”In your Face grabbar” På Instagramkonto skriver Skäringer bland annat, med anledning av rekordet: ”I efterhand är det kanske det jag är mest stolt över i hela min karriär. Att jag vågade göra det som passade mig utifrån den människa jag är och det jag trodde på. Och att det just är den kompromisslösheten som tagit mig ut på den här spetsen. Så faktiskt; In your Face grabbar. Det är jag, Metallica, Eminem och Kent. Alla ni som är så intresserade av försäljningssiffror. Som räknat om och förbi. Förenklat och förklarat min framgång. Reducerat mig till en ”kvinnlig komiker” som hade tur i tiden. Vi har ett nytt resultat. Jag klarade mig fint utan ryggdunk. Utan att någonsin tänka på att jag är kvinna.” Fyrfaldig vinnare av Kristallenpris Skäringer, som växte upp i Karlskoga, är skådespelare, manusförfattare och författare. Hon har bland annat gjort tv-succéer som ”Mia och Klara”, gjort karaktären Anna i ”Solsidan”, var med och vann ”Årets humorprogram” fyra år i rad, skrivit flera böcker, gjort Podcast och turnerat med flera mycket populära shower. Dela Dela

