Mia Skäringer och Villa ska använda Lidköping Arena till helgen. Foto: TT.

Mia Skäringer ställer in show – har fått lunginflammation

Artisten och skådespelaren Mia Skäringer Lázár, som just nu är ute på turné, tvingas ställa in sin show ”Avig Maria – No more fucks to give” under torsdag och fredag.

De inställda showerna gäller i Kristianstad och i Lidköping torsdagen den 31 oktober och fredagen den 1 november. I ett meddelande skriver hon på sin hemsida:

”Jag är så ledsen för detta men har dragits med hosta som inte gett sig, som jag ignorerat som nu blivit feber och visat sig vara lunginflammation. Så nu måste kroppen få vila och penicillinet verka. Vill inte hosta sönder mina två timmar på scenen. Jag hoppas det nya datumet vi hittat kommer funka för dig. Jag längtar. Med kärlek från Mia”. De inställda showerna har redan ersatts med nya datum enligt Skäringer Lázárs hemsida. Den 16 november kommer Kristinehamnsbördige Mia Skäringer Lázár till Karlstad med sin hyllade show. Dela Dela

