Mia Skäringer tvingar mästarlaget Villa ur hallen

Under torsdag och fredag kommer Villa att åka till Trollhättan och träna.

– Vi har vetat om det en längre tid och har varit rätt så inställd på det, men vem som helst fattar att det inte är optimalt att flänga iväg, säger tränaren Johan Sixtensson till Bandypuls.

För att plocka bort Skäringers scenbygge för föreställningen ”No more fucks to give” och få isen i spelbart skick är matchstarten satt till 20.00 på lördagskvällen, en match som marknadsförs som ”Halloweenmatchen”.

Vann genrepet med 7-3

I genrepet i lördags besegrade Villa nykomlingen Åby/Tjureda med 7-3.

– Nu ska det bli skönt med premiär, det är det man har väntat på ett bra tag, sade Felix Pherson efter genrepet till Villas hemsida.

Skäringers föreställning hamnade i idrottsligt fokus för ett år sedan när Nilla Fischer höll ett brandtal på Fotbollsgalan och avslutade med orden: ”We have no more fucks to give”.