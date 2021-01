Norsk stugägare uppgiven efter musinvasion: ”Har suttit i karantän i 50 dagar”

Tom Just Olsen har haft stugan i sin släkt i 50 år. Han är van vid möss som kommer in under höst och vinter men under hösten fullkomligt invaderade mössen och förstört både textilier och möbler.

– Vi fångade under september månad runt 220-230 möss i fällorna, så många har vi aldrig fångat.

Karantän eller böter

Han besökte stugan fyra gånger sen i somras men det har vart själv eftersom hans fru jobbar och inte kan sitta i karantän i tio dagarna efter varje Sverigebesök.

– Om jag bryter mot karantänreglerna får jag 10 000 kronor i böter direkt.

Överväger att sälja

Fortsätter reserestriktionerna i Norge gälla med efterföljande karantän under året och kanske ännu längre, överväger han att sälja stugan.

– Ja, vi har faktiskt pratat om det. Min fru är väldigt skeptisk, ska vi ha det här torpet men inte kunna besöka det?