Stopp i tågtrafiken mellan Karlstad och Göteborg

Stoppet inträffade vid 13.20-tiden på söndagen och personal beräknas vara på plats strax före klockan 15. Först då kan Trafikverket lämna en prognos för när felet ska vara avhjälpt.

De stationer som påverkas av stoppet är:

Göteborg C, Trollhättan C, Bohus, Grums, Kil, Lödöse Södra, Mellerud, Nol, Nödinge, Säffle, Surte, Åmål, Älvängen, Öxnered, Karlstad C, Flemingsberg, Degerfors, Flen, Gnesta, Hallsberg, Järna, Katrineholm C, Kode, Kristinehamn, Välsviken, Ljungskile, Laxå, Mölnbo, Stenungsund, Stora Höga, Svenshögen, Södertälje Syd, Uddevalla C, Uddevalla Östra, Väse, Vingåker, Ytterby