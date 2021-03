Svensk Handel kräver riktade stöd till gränshandlarna

Under 2019 shoppade norrmännen för hela 27,9 miljarder kronor i Sverige, det visar Svensk handels rapport . I Värmland spenderade norrmännen 6,1 miljarder kronor under samma period.

Hotar både ekonomi och livsvillkoren

När runt 90 procent av de intäkterna försvinner blir det ett hot inte bara mot gränshandeln utan mot livsvillkoren i gränskommunerna som helhet.

– Det ekonomiska bekymret är gigantiskt men det som bekymrar mig mest är hur det påverkar människorna, att de blir av med jobb, företag och inte kan träffa vänner, släkt och bekanta på andra sidan gränsen, säger Stina Höök (M) som är ordförande i Region Värmlands regionala utvecklingsnämnd.

Arbetslöshet bland unga

Totalt genererade gränshandeln längs den norska gränsen 7 200 jobb i Sverige under förra året. I Värmland beräknas gränshandeln ha sysselsatt 1 800 personer och gett en ungdomsarbetslöshet som legat en bra bit under riksgenomsnittet i gränskommunerna Arvika, Eda och Årjäng. Men där har arbetslösheten bland de unga stigit med flera procentenheter under pandemiåret som en följd av den uteblivna gränshandeln.