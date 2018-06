Svensk världsstjärna till Karlstad Grand Prix

Under torsdagseftermiddagen lämnade IF Göta besked om att en riktig höjdaratlet kommer att ingå i startfältet under den klassiska friidrottsgalan som hålls den 25 juni. Stjärnan är ingen mindre än den svenske stavhopparen Armand Duplantis.

– Det ska bli kul att tävla i Karlstad för första gången. Jag har hört att det brukar vara riktigt bra stämning så se till att komma till Tingvalla så ska jag göra mitt bästa för att bjuda på bra underhållning, säger Armand Duplantis i en kommentar i ett pressmeddelande från IF Göta.

Armand Duplantis senaste framgång var en seger i Diamond Leagueserien i Stockholm. Sedan tidigare är han innehavare av juniorvärldsrekordet i stavhopp med 5.93 meter.