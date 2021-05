Trycket på sjukvården lättar: ”Mycket positivt”

Under de senaste veckorna har antalet värmlänningar som smittats av coronaviruset minskat kraftigt. Det är något som glädjer smittskyddet i Värmland.

– Vi kan se att antalet bekräftade fall per vecka sjunkit kraftigt under de senaste veckorna. Det har förvisso skett från höga nivåer, men vi ser förstås mycket positivt på utvecklingen som den ser ut just nu, säger smittskyddsläkare Ingemar Hallén.