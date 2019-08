Mannen fick de rätta svaren från en ”sambandscentral” i en lägenhet i Norrköping. Foto: polisens förundersökning/TT

Kom in på läkarprogram efter fusk på högskoleprov – riskerar två års fängelse

En ung man från Skaraborg fuskade på högskoleprovet med hjälp av avancerad utrustning. Provresultatet blev så bra att han kom in på läkarprogrammet vid en svensk högskola.

Nu åtalas han för grov osann försäkran, eftersom han vid provet på heder och samvete skrev under att det skedde utan fusk.

– Han har suttit med en ombyggd mobil, och med en snäcka i örat under högskoleprovet, säger åklagare Stefan Creutz.

Det var i oktober för två år sedan som den åtalade gjorde högskoleprovet där resultatet var så bra att han senare kom in på en av Sveriges läkarutbildningar. Han åtalas nu för grov osann försäkran, eftersom han vid provskrivningen skrev under på heder och samvete att det skedde utan fusk. – Den åtalade har fått en liten låda med en ombyggd mobiltelefon som fungerat som mottagare, öronsnäckor stora som knappnålshuvuden samt antenn och laddare för att sedan kunna få svaren upplästa i örat under provets gång, berättar åklagare Stefan Creutz. Resultat på högskoleprovet blev 1,8. För det betalade mannen 60 000 kronor. Erkänner brott Mannen, och de andra som åtalats i samma fuskhärva, upptäcktes när polisen hittade kundlistor i de som drev den så kallade "HP-hjälpen". I kundlistan fanns den åtalades namn, adress och även bild på honom där han visar sin legitimiation. – Det verkar som att de som sålt tjänsten har haft dessa bilder för att kunna bedriva utpressning av sina kunder framöver, säger åklagare Stefan Creutz. På den beslagtagna listan står det även vilket typ av resultat som köparen har önskat. Den åtalade mannen har erkänt brott. Han riskerar som mest två års fängelse. Han har även avbrutit sina läkarstudier under våren på eget bevåg. Del i fuskhärva Fem män och tre kvinnor dömdes för inblandningen i högskolehärvan, och 23 för att ha köpt tjänsten. Men i mitten av juni meddelade Göta Hovrätt att fallet måste tas om, på grund av jäv. Det är ännu inte klart hur många av de "kunder" som köpt tjänsten från HP-hjälpen som kommer att åtalas. Enligt Stefan Creutz åtalades cirka 15 personer för fusk under våren 2017. Nu arbetar de med att åtala personer som fuskat under högskoleprovet hösten 2017. – Vi får se hur många det blir till slut, säger Stefan Creutz.

