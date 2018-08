Arabisk artist kritiseras av fans efter Kulturkalaset

På Instagram har Nancy Ajram fått hundratals kommentarer fyllda med symboler i form av regnbågsflaggor. Flera skriver att artisten är skyldiga sina fans en förklaring.

– Jag tror inte att du vet vad kärlek är. Jag är extremt besviken, skriver användaren Hayaa Almutari på engelska.

Det engelskspråkiga underhållningsmagasinet Albawahaba Entertainment skriver om händelsen och ifrågasätter om Nancy Ajram är homofob. Tidigare har hon uppfattats som liberal, genom att omge sig med dansare och designers från hbtq-rörelsen.

”Artisten har inte haft något med beslutet att göra”

Tasso Stafilidis, verksamhetschef på Kulturkalaset, säger att det känns oerhört tungt att Nancy Ajram fått ta emot negativa reaktioner. Beslutet att plocka ner regnbågsflaggorna var Kulturkalasets eget, enligt Tasso Stafilidis. I avtalet med Nancy Ajram stod att hon skulle spela på en neutral scen.

– Artisten har inte haft någonting med det här beslutet att göra. Det var jag som i juli beslutade att låta regnbågsdekorationerna vara kvar på scenen under Kulturkalaset. Sedan hade jag missat att det stod i avtalet att scendekoren skulle vara neutral, säger han.

Tar på sig ansvaret för felaktig information

I fredags spreds information om att Nancy Ajrams team ville plocka bort prideflaggor längs hela Avenyn. Tasso Stafilidis säger att det inte stämde och att han själv tar ansvar för att ha spridit felaktig information.

– Rykten har spridits som en löpeld i sociala medier, säger han.

Händelsen har väckt en intensiv debatt om ansvaret för att stå upp för hbtq-personers rättigheter runtom i världen. Vissa har tolkat beslutet att flytta dekorationerna som en seger för islamistiska krafter. Tasso Stafilidis är illa berörd efter att ha fått ta emot meddelanden som påstår att han bidrar till islamiseringen.

– Att Nancy Ajram är kristen verkar de inte bry sig om. Och själv står jag på barrikaderna för att bekämpa det här förtrycket, säger han.

Hyllas av konservativa kristna

Somar Al Naher är kulturskribent och frilansjournalist, bosatt i Beirut. Hon har följt debatten på arabiskspråkiga sociala medier. Hon säger att det inte längre spelar någon roll vem som tog beslutet om att plocka bort dekorationerna.

– Det handlar inte om det längre. Många menar att hon har chansen att ta ställning för mänskliga rättigheter, men inte har gjort det, säger hon.

Nancy Ajram har inte uttalat sig personligen om händelsen. Konservativa kristna hyllar vad de tolkar som ett avståndstagande från hbtq-rörelsen. Somar Al Naher menar att artisten kan välja att hålla låg profil av kommersiella intressen.

– Hon kan vara rädd att exempelvis Gulfländerna ska stoppa hennes konserter, säger hon.

Debatten kring artistens ställningstagande är en del av en pågående diskussion om hbtq-rättigheter i Libanon. Frågan har varit på dagordningen under årets valrörelse. Valet hölls i maj, och under samma månad skulle en pridefestival hållas. Strax före öppningen anhölls huvudarrangören, och tvingades att ställa in de planerade aktiviterna.