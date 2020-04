Arbetsgivarens svar: ”Jag ser allvarligt på oron”

Under tisdagen höll arbetsgivaren och facket ett möte kring den oro som personal i hemtjänsten upplever när de går från vårdtagare till vårdtagare under arbetsdagen. Arbetsgivaren ska ge skriftligt svar på 6:6a anmälan under onsdagen.

– Vi har kommit överens om att redan på torsdag träffas igen för att gå igenom de riskbedömningar som redan är gjorda. Och se om vi kommer fram till bra och trygga rutiner utifrån vad våra medarbetare i hemtjänsten känner oro för, säger Christine Högberg.

Ingen brist på skyddutrustning

Under dagens möte diskuterades frågan om huruvida skyddsutrustning ska vara mer tillgänglig, möjligheten att man ska kunna ta med sig en ryggsäck med utrustning centralt, och att handsprit numera ska finnas på plats. Och enligt Christine Högberg är det ingen brist på skyddsutrustning.

Om personal och brukare upplever en oro att bli smittade, är det inte bättre att ta det osäkra före det säkra?

– Det är inte den rutinen vi har, vi följer den rekommendationen vi får från smittskydd. Är personen frisk som du är hos och du är frisk kan du arbeta som vanligt. Har personen symtom så ska du ta på dig skyddsutrustning, säger Christine Högberg.

Hör ovan sektorchefens svar på oron och vad som diskuteras ytterligare under mötet.