Glädjebeskedet: Bättre luft i Göteborg under coronaåret

För första gången sedan mätningarna startade år 1976 så kommer Göteborg troligtvis hamna under gränsvärdet för kvävedioxider under 2020.

– Göteborg är ju en av de städer i Sverige som har stora problem med luftkvalitet. Men i år kommer vi troligtvis klara miljökvalitetsnormen, säger Erik Svensson, miljöutredare vid Göteborgs kommun.

Inledningen av 2020 bjöd på milt och blåsigt väder i Göteborg. Det bästa vädret för en bra luftkvalitet. Föroreningarna blåser bort, istället för att ligga kvar som de gör vid högtryck och klart väder.

Betydligt färre bilar

Och göteborgarna har dessutom kört klart mindre bil än under ett vanligt år. Mängden bilar som passerar trängselskattens passager har under oktober och november varit 12-14 procent lägre än under ett vanligt år.

– Det är direkt sammanlänkat med Folkhälsomyndighetens rekommendationer, säger Bengt Olsson, presschef på Trafikverket.

I våras syntes en kraftig nedgång av trafiken under påskhelgen, med bottennoteringen 60 procent färre fordon i Göteborg. Och så stora nedgångar är exceptionellt.

– Det brukar inte ens vara en procents skillnad annars, mellan samma period under olika år, säger Bengt Olsson.

Oklart hur stor effekt

Och att luften blivit bättre i Göteborg under året, beror delvis på den minskade trafiken.

– Vi vet att det finns en corona-effekt i och med att minskad trafik ger mindre utsläpp. Men utifrån vår data över luftföroreningar så har vi haft svårt att utröna hur stor den effekten är. Det varierar ju från dag till dag, beroende på vädersituationen, säger Erik Svensson.