Stor blodbrist under pandemin

Blodbristen är stor i regionen och blodcentralerna har märkt av att färre ger blod under coronapandemin. Nu hoppas man på att fler ska lämna blod för att säkra blodlagren till sommaren och hösten.

– Vi vet inte hur läget kommer att se ut. Det beror på hur sjukhusen och vården utvecklas och om man drar igång flera planerade ingrepp igen. Självklart kommer det att sätta en större press på blodcentralerna och därav att vi behöver börja redan nu, säger sjuksköterskan Johanna Magnusson.

Blodcentralerna har gjort ändringar för att det ska bli lättare att lämna blod under pandemin. Till exempel så kan nya blodgivare gå in via 1177 och anmäla sitt intresse och blir då kontaktade av blodcentralen för en kontroll.

Hör vad blodgivare tänker om att lämna blod under coronapandemin i klippet ovan.