Efter SVT:s avslöjande om miljardsmäll för Västlänken: Trafikverket utreder sig själva

Under onsdagen hölls ett möte mellan Trafikverket och politiker i Göteborg. Där försökte man komma fram till varför arbetet med Västlänken kostat så mycket och tagit så lång tid. Trafikverket meddelade under mötet att de just nu utreder sig själva.

– Det pågår en granskning av tidplanen för att vi ska kunna ta reda på vad som inte fungerat i arbetet med Västlänken, säger Bo Larsson.

Ska utreda skulden

Enligt Västlänkens projektchef Bo Larsson kommer genomlysningen att visa om det är Trafikverket eller entreprenörerna som bär skulden för bristerna. Att Trafikverket gör en sådan här utredning, välkomnas av politikerna.

– Jag tycker det är bra. De vill ju se över den modell de använder för att budgetera och planera projekt, säger Axel Josefson, andre vice ordförande i kommunstyrelsen (M).

Vill att regeringen granskar Västlänken

De styrande politikerna i Göteborg vill även att regeringen ska genomföra en större, oberoende granskning av vad som gått snett med Västlänksprojektet. Kommunstyrelsens ordförande Jonas Attenius (S) är kritisk till modellen som används för att planera och genomföra Västlänken.

– Är den lämplig? Och hur kan man jobba framåt, det vill jag att regeringen kollar på, säger Jonas Attenius.