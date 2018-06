Ensamseglare Emma hemma igen efter världsäventyr

När idén om att segla ensam runt om i världen väl fötts, så kunde Emma Rundqvist, inte sluta tänka på det.

– Jag kunde inte stå emot idén, det var som ett kall. Jag ville uppleva att vara ensam med havet och hitta ställen inom mig själv som jag inte skulle hitta med människor omkring, säger ensamseglare Emma Rundqvist som är född och uppvuxen i Svanesund på Orust.

Emmas mamma, Lollo Ringqvist, blev inte förvånad när dottern berättade om planerna på en lång seglats på egen hand.

– Hon har pratat om att segla långt och ensam enda sedan hon var liten, berättar Lollo Rundqvist.

Motorn skar sig

Vinden tog i under måndagen och det blev en tuff kamp för pappa Claes att bogsera in sin dotter och segelbåten till Tånguddens hamn. Men den tuffaste sträckan under resan, det var när segelbåtens motor havererade vid Tristan da Cunha.

En ögrupp i södra Atlanten som brukar beskrivas som en av världens yttersta platser, då öarna ligger långt ifrån andra bebodda platser.

Äventyrare Emma Ringqvist ombord på sin drygt nio meter långa segelbåt.

Torkade fisk och samlade regn

Emma Rinqvist lyckades inte laga motorn och bestämde sig för att segla hela vägen hem till Sverige. Som längst var hon till sjöss, utan att gå i land i 60 dagar i sträck.

Hon klarade sig genom att fiska fisk som hon torkade och samlade regnvatten att dricka.

Vad har den här resan gett dig?

– Jag har nog inte förstått hur mycket det gett mig ännu. Det är något jag får processa under en längre tid det är ng något man får processa under en lång tid, säger Emma Ringqvist.

Många gitarrer ombord

Hennes brittiska vän Tom som slutit upp som en del av välkomstkommittén inflikar:

– Fråga henne hur många gitarrer hon haft med sig ombord!

– Ja, det är väl fyra, berättar Emma glatt.

Så det är så du har roat dig i din ensamhet?

– Ja, jag har skrivit en del musik och spelat. Men mycket också bara suttit och tittat på havet och gjort ingenting, sånt man inte gör hemma, säger Emma Ringqvist.

Vad blir nästa äventyr för dig?

– Det blir att skaffa ett jobb här hemma och köra vanligt liv ett tag. Satsa på familj och förhållanden, så det blir ju ett äventyr i sig, säger Emma och skrattar.