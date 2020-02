Falska larm om gisslansituationer förbryllar polisen

Det är vid 15.30-tiden under onsdagen som polisen får larm om en misstänkt gisslansituation i Falköping. En kvinna i 25-årsåldern uppges hållas instängd i sin lägenhet under hot.

– En av kvinnans grannar hade mottagit ett sms där det stod: ”Hej, jag sökte upp ditt nummer via närliggande nummer. Någon har brutit sig in i min lägenhet. Han låter mig inte lämna lägenheten och är under hot. Jag kan inte gå ut. Kan du larma polisen så fort som möjligt?”, säger Thomas Fuxborg, presstalesperson vid polisen i region Väst.

När polisen kommer till platsen och knackar på kvinnans dörr möts de av en förvånad min – kvinnan är inte alls är i någon nöd, säger hon.

– Patrullen söker igenom platsen. Det är inte alls någon gisslansituation, säger Thomas Fuxborg.

När polisen är i kvinnans lägenhet får de ett larm från ytterligare en granne till kvinnan – och sedan ytterligare ett från en annan granne. De båda grannarna hade fått exakt likadana sms som den första grannen.

– Men det här numret som sms:en skickas ifrån går att spåra till en annan tjej någon annanstans i Sverige. Hon blir misstänkt för falsklarm, säger Thomas Fuxborg.

Ytterligare misstänkt gisslansituation

Drygt ett dygn senare, knappt 27 mil därifrån, får polisen i Värmland larm om en misstänkt gisslansituation i Arvika. En kvinna i 20-årsåldern uppges också här hållas instängd i sin lägenhet efter att en granne fått ett nödanrop via sms. Stefan Dangardt, polis i Värmland, läser upp:

– ”Hej. Jag har sökt upp närliggande nummer. Någon har tagit sig in i min lägenhet och låter mig inte lämna, jag är under hot, ring polisen direkt”.

Dangardt berättar att två polispatruller tar sig till kvinnans adress och knackar på. Men likt händelsen i Falköping ett dygn tidigare möts de av en förvånad ung kvinna som inte alls vet vad de pratar om.

– Patrullen kommer in på adressen och läget är grönt. Det är uppenbarligen falskt alarm, säger Stefan Dangardt.

Samtidigt som polisen är hos kvinnan får de ytterligare ett larm. Likt fallet med kvinnan i Falköping är det fler grannar som fått sms om att kvinnan var i nöd. Avsändaren bakom sms:en uppges vara kvinnans nummer – men hon ska själv inte ha skrivit några sådana sms. En anmälan om olovlig identitetsanvändnings skrivs.

– I Falköping har man lyckats koppla det till någon annan, men jag vet inte om det bara är att man lyckats jävlas ytterligare ett steg. Frågan är om vi kan spåra den riktiga avsändaren. Det får vi se, säger en anonym källa inom Värmlandspolisen.

Märkligt samband

Ett märkligt samband mellan de båda händelserna är att föräldrarna till de båda kvinnorna fått falska sms från polisen om att deras döttrar dött strax innan. SVT Nyheter Väst fick först reda på att en kvinna från Partille fått ett meddelande, med ”Polisen” som avsändare, där det stod att hennes dotter hade dött i en trafikolycka och skickats till sjukhus för obduktion.

Samma sak hade hänt föräldern till kvinnan i Arvika, uppdagas det senare.