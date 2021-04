Stor turisthelg när många vill se årets trandans vid Hornborgasjön

Under påskafton räknades 15700 tranor in vid Hornborgasjön. Det är en bit kvar till tidigare rekord på över 23000, men det verkar inte turisterna bry sig om. Många har denna helg sökt sig till utsiktsplatserna för att få se fåglarna dansa. Trots att det bara är tranorna som får dansa i år. Men varför just Hornborgasjön?

– Om du pratar om tranorna så handlar det om att det är ett lagom avstånd från Rügen på sin väg mot sina häckningsplatser. Då passar detta alldeles utmärkt. Här serveras god mat, numera i form av korn, säger Klara Börjesson Ahlqvist som är turistchef i Falköpings kommun.

Planerar att komma tillbaka

Familjen Häggdahl från Strömstad planerar att komma tillbaka fler år med tältet till Hornborgasjön.

– Vi brukar följa tranräkningen så att vi passar in en dag med bra väder och ganska mycket tranor, säger Jonas Häggdahl och klappar treåriga dottern Iris som också sovit gott i tältet.

I klippet ovan berättar familjen mer om den årliga traditionen.