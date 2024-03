Farligt föremål hittat i Frölunda i Göteborg

Larmet om föremålet kom under lördagsmorgonen och polisen har spärrat av ett stort område i Västra Frölunda i Göteborg. Föremålet bedömdes under förmiddagen som farligt, enligt polisen.

Det farliga föremålet är taget i beslag.

– Vi har kompetent personal som arbetar på platsen, säger Hans-Jörgen Ostler, polisens presstalesperson, strax efter klockan 10.

Boende utrymda

Polis fick utrymma ett 15-tal hushåll inom avspärrningarna eller som på annat sätt kunde bedömas vara utsatta.

En förundersökning om försök till grov allmänfarlig ödeläggelse har inletts.

Enligt polisen kommer de avspärrningar som finns på platsen att krympas.

Farliga föremål

Så sent som under fredagen hittades ett farligt föremål i Nya Hovås i Göteborg under förmiddagen och bara timmar senare ett i Frölunda. Det första bekräftade polisen som ett skarpt föremål.

Tidigare i veckan skedde sprängningar i två portar intill varandra i Västra Frölunda i Göteborg.

Ser ni något samband mellan denna händelse och tidigare händelser?

– Det är för tidigt att säga, men självklart kan vi inte utesluta att det finns samband, säger Hans-Jörgen Ostler.