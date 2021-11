Efter första rättegångsdagen: 17-åringen fortsätter neka till brott

Hör åklagaren berätta under rättegången om skjutningen i klippet.

Tidsschemat spricker direkt. De tre killar som utsattes för mordförsök en stund före mordet på polismannen Andreas Danman har valt att utebli. Och strax innan rättegången ska påbörjas får domstolen veta att det kan föreligga en jävssituation: En av nämndemännen har 2019 varit med om att döma 17-åringen för ett annat mordförsök – riktat mot en av de målsägare som nu håller sig undan.

Advokaten tycker att det låter som jäv. Ett nytt uppehåll görs för att hitta en ersättare för nämndemannen som lyfts bort för att inte rättens opartiskhet ska kunna ifrågasättas. Efter en tids väntan hittas en ersättare och förhandlingen återuppptas. Men då har planeringen redan spruckit.

Gängkonflikt som skördat offer

Resten av dagen blir helt och hållet åklagarens. Linda Wiking börjar med att ge sin bild av händelseförloppet. I botten, förklarar hon, ligger den närmare tio år gamla konflikten mellan kriminella grupperingar i södra och norra Biskopsgården i Göteborg; en konflikt som skördat flera offer och som intensifierades sedan en 16-åring skjutits ihjäl i norra Biskopsgården.

Enligt åklagaren har 17-åringen från norra Biskopsgården tagit sig till södra Biskopsgården på kvällen den 30 juni för att hämnas. När de tre målsägarna fick syn på honom flydde de, med den beväpnade gärningsmannen efter sig. Skottlossning utbröt. Jakten fortsatte ner mot Vårväderstorget, där den uniformerade polismannen Andreas Danman kom körande på sin elscooter. Strax därpå föll fler skott. Ett av dem träffade så illa att polismannen avled.

Nekar till brott

Bara två dagar senare greps 17-åringen, sedan DNA på ett munskydd som hittats tillsammans med slängda/gömda kläder, vapen och en elsparkcykel visat sig tillhöra honom. 17-åringen har konsekvent nekat till brott.

Åklagaren spelade under första rättegångsdagen upp övervakningsfilmer och de larmsamtal som ringdes in. Men även DNA, vittnesuppgifter och presenterades för att övertyga rätten om att rätt person står åtalad. På grund av rättegångens försenade start hinner inte 17-åringen höras. Det kommer under tisdagen.

