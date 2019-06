Fullt övertänd villa i Uddevalla

SOS Alarm larmades klockan 11.50 om en brand i en villa i Uddevalla. Branden ska ha börjat på en altan och sedan spridit sig till hela villan.

– Villan var helt övertänd när vi kom till platsen, säger Andreas Svenblad, inre befäl på Räddningstjänsten mitt Bohuslän.

Räddningstjänsten är på plats med två styrkor. Även polis är på plats och har spärrat av ett område kring villan för att räddningstjänst ska kunna arbeta fritt.

Man har tagit beslut om att låta villan brinna ner till grunden. Även ett intilliggande garage brinner.

Spridningsrisk

Det finns risk för att branden sprider sig genom gnistregn.

– Vi arbetar med att förhindra att branden sprider sig till annan bebyggelse och mark, säger Svenblad.

Det var boende som larmade om branden. Alla som befann sig i villan tog sig ut på egen hand och det finns inga uppgifter om personskador.

– Eventuellt finns det två katter i villan, men det är oklart var de är, säger Tomas Fuxborg, polisens presstalesperson region väst.

Enligt polisen uppger räddningstjänsten att branden kan ha startat i en gräsklippare, men det är inget som räddningstjänsten bekräftar i nuläget.

Villan nedbrunnen

Vid klockan 13.20, en och en halvtimme efter första larmet, är villan i princip nedbrunnen.

– Tak och väggar har rasat in. Vi har låtit den brinna ner under kontrollerade former, säger Johan Bäckström, inre befäl på Räddningstjänsten mitt Bohuslän.

Enligt Bäckström har branden minskat i intensitet, men det finns fortfarande risk att den sprider sig.

Texten uppdateras.