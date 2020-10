Gais ungdomscup ställs in i sista stund efter kritik

På onsdagen kunde SVT berätta att Gais tänkte genomföra sin fotbollscup Gais Open, med deltagare från nästan hela landet, trots att smittskyddsläkare avrått. Kritiken blev inte nådig. Och i natt fattades alltså beslut om att tänka om och ställa in cupen i allra sista stund.

- Märk väl att första delen i detta beslut togs redan i förrgår natt då vi inte kunde ta emot de skånska lagen. Och nu i natt, efter en samlad bedömning med alla berörda myndigheter, fattade vi beslutet att ställa in, säger Roland Blomstrand, som varit ansvarig för cupen.

Svårt beslut

Naturligtvis har det varit ett svårt beslut att fatta, i synnerhet när det är så nära inpå.

– Jag är oerhört stolt över dem som ideellt har jobbat sedan augusti för att göra detta till en så säker cup som möjligt. Men en samlad bedömning i slutet gjorde att vi i natt kom fram till det här, säger Roland Blomstrand.

Det beslutet handlar väl en hel del om den skarpa kritik ni fått för att ni trots smittskyddsläkares avrådan tänkte genomföra cupen?

– Givetvis finns det med också. Men vi har hela tiden fört en dialog med sakkunniga på området... det här blir en stor besvikelse både för lagen och för oss.

– Nu påbörjas arbetet för att kunna stänga ner detta, konstaterar Roland Blomstrand.

Beklagar

I ett pressmeddelande skriver klubben:

”Vi beklagar att vi så snart in på starten tvingas ställa in cupen och de problem som det orsakar deltagande lag, men vi vill minst av allt tvingas riskera att avbryta eller ställa in cupen när tillresta lag redan är på plats eller när cupen har startat.”