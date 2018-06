Göteborgs In-Port Race 2018

Under varje hamnstopp seglas ett In-Port Race. De har betydelse då ställningen i de korta hamnseglingarna är avgörande om flera lag hamnar på samma poäng för havsetapperna.

Spansk ledning

MAPFRE från Spanien leder just nu In-Port Race Series följda av Dongfeng Race Team och Team Brunel. De sistnämnda var också först i mål sent på torsdagskvällen när Volvo Ocean Race avslutade sin tionde etapp. Då kom nederländarna in strax innan klockan 23, bara tre minuter före MAPFRE.

Svenska laget Turn the Tide on Plastic kom på en femteplats i torsdag och passerade mållinjen klockan 23:32. Laget har som bäst slutat som fyra i ett In-Port Race.

– Det kommer bli en upplevelse och jag seglar såklart för en seger på hemmaplan, säger Martin Strömberg på Turn the Tide on Plastic i pressmeddelandet.

Hamnseglingen tar ungeför en timme och banan ligger i hamninloppet. Starten går klockan 14:00.