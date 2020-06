Javascript är avstängt Javascript måste vara påslaget för att kunna spela video Läs mer om webbläsarstöd Webbläsaren stöds inte SVT stödjer inte uppspelning i din webbläsare. Vi rekommenderar därför att du byter till en annan webbläsare. Läs mer om webbläsarstöd Se när polisen Nadim Ghazale försöker värva Murphy Alex till poliskåren. Foto: SVT

Här försöker polisen värva hyllade mannen från upploppen: “Vill jobba med dig”

Polisen Nadim Ghazale är en av många som spred filmen av “den vitklädde mannen” som gick in och försökte stoppa vandalism under upploppen i Göteborg under söndagen. På Twitter skrev Ghazale att ”han borde motiveras att bli polis”. Mannen i fråga visade sig heta Murphy Alex och i måndagens Sverige möts: Direkt träffades de.

I flera klipp som spridits på sociala medier syns hur en vitklädd man försöker lugna ner aggressiva situationer under upploppen efter demonstrationerna i Göteborg på söndagen. Mannen heter Murphy Alex, är uppvuxen i London och jobbar som personlig tränare i Göteborg. – Det han gör, det är att han sänker en situations hela aggressivitet bara genom att vara trygg i sig själv. Genom att vara lugn och inte brusa upp, säger Nadim Ghazale i Sverige möts: Direkt. – Jag skulle gärna vilja jobba med dig bredvid mig, sa han till Murphy Alex i studion. Skulle du kunna tänka dig att bli polis? – Om jag kan vara till hjälp att bevara lugnet – absolut, svarar Murphy Alex. Dela på Facebook Dela på Twitter

