Här försöker SVT:s reporter rapportera om ovädret

På sin semester befinner sig SVT:s reporter Calle Elfström mitt i ovädret Johanne som dragit in över västkusten.

– Här är blåser det nästan 30 meter i sekunden, glasögonen blåser av.

Vinden får tag i mikrofonen och Calle Elfström måste ropa för att höras.

– Det går inte att stå upprätt, man måste skrika för att bli hörd.

Ovädrets följder

Ovädret, som väntas mojna framåt kvällen, har drabbat stora delar av kusten runt Göteborg och bland annat gjort så att musikfestivalen Way out west fått senarelägga sin öppningstid. Flera sjöolyckor och fallna träd har rapporterats in till räddningstjänsten.

Trots en del konsekvenser har ovädret varit mildare än tidigare befarat, och SMHI nedgraderade under fredagen sin stormvarning till en varning för mycket hårda vindbyar.