Oväder, regn och åska i stora delar av landet

Det hittills varma och torra sommarvädret är på väg att byta skepnad. På fredagen drog ovädret ”Johanne” in över Västkusten, och under dagen väntas blåsten stegra till mellan 25 och 30 meter per sekund.

I Göteborg pågår musikfestivalen Way out west, och arrangören Luger följer vädrets utveckling noga. Nyligen kom beskedet att Luger har valt att skjuta upp insläppet till festivalen två timmar under fredagen, vilket leder till att tre konserter ställs in.

– Vi har kontinuerliga möten och vi följer väderleksrapporterna i realtid och vi kommer att vidta de åtgärder som krävs, säger Joakim Skoglund, press- och marknadschef för Luger.

”Stanna i hamn”

De kraftiga vindarna kan även innebära stora risker för den som befinner sig till sjöss.

– Stanna i hamn. Det är det som gäller. Ingen bör ge sig ut på havet i dag, säger Lars Littke, räddningsskeppare hos Sjöräddningssällskapet på Rörö.

Mikael Hinnersson är sjösäkerhetsledare på sjöräddningen på Skagen, även han råder fiskebåtar och andra att hålla sig kvar i hamnen.

– Det har inte blåst så här på hela sommaren, säger han.

Varning för regn

Redan under natten till fredagen regnade och åskade det kraftigt i Malmö, där det kom 23,1 millimeter regn enligt SMHI:s mätningar.

De mörka molnen är på väg norrut och har precis passerat östra Svealand. Särskilt i Västerbotten kan det komma att regna kraftigt under kvällen, och SMHI har utfärdat en klass 1 varning för stora regnmängder.