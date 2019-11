Under lördagen sökte polisen med specialtränade likhundar över vattnet i Uddevalla efter den försvunna flickan. Foto: Rescue Photo

Ny taktik i sökandet efter försvunna 17-åringen

Letandet efter den försvunna 17-åriga flickan i Uddevalla fortsätter under onsdagen. Nu med en ny taktik om att att söka mer riktat utifrån de tips som kommit in.

– Vi koncentrerar oss på att bearbeta de tips som kommit in och då kan det bli punktinsatser i vissa områden, säger Thomas Fuxborg, polisens presstalesperson till SVT Nyheter Väst.

Under de tretton dagar som gått sedan den 17-åriga flickan försvann har det genomförts en massiv sökinsats i och omkring Uddevalla och i trakten av Ljungskile. Polisen och tusentals frivilliga har systematiskt, ofta i skallgångskedjor, genomsökt område efter område. Sjöpolis och militär har även sökt i Byfjorden och Bäveån. På onsdag ändrar polisen taktik i sökandet – och slutar söka brett i stora områden. Istället kommer det stora antalet tips som kommit in betas av områden där det finns konkreta tips sökas igenom. – Vi kommer även fotsätta att söka i Bäveån med hjälp av röjdykare i mini-ubåtar, säger Stefan Kristiansson, lokalpolisområdeschef för Västra Fyrbodal. Polisen har ännu ingen plan på att dra ner på det totala sökarbetet utan det kommer fortsätta åtminstone under hela onsdagen. Ouppklarade fall Flickan har inte hittats, men det görs en rad andra fynd i skogsområdena. Och polisen utesluter inte att man skulle kunna hitta saker som har anknytning till andra ouppklarade fall. – Vi har två anmälda försvunna sedan tidigare, säger Thomas Fuxborg, polisens presstalesperson i region Väst till TT. Det handlar om två män som försvann från sina hem hösten 2008. Den ena bodde i Uddevalla och den andra i Ljungskile. Bägge männen hade anknytning till byggbranschen, hade stora skulder och var utsatta för hot. Samma område Den ena mannen, som då var i 30-årsåldern, försvann från sitt hem i Uddevalla den 26 september 2008 under mystiska omständigheter. Hans plånbok låg kvar i bostaden och utanför stod hans bil med mobiltelefonen kvarlämnad. Den andra mannen, som var tio år äldre, försvann den 13 oktober samma år från sitt hem i Ljungskile. Med stor sannolikhet fördes han bort mot sin vilja sedan några brutit sig in i hans hus efter att bland annat ha saboterat övervakningskamerorna. Mannen dödförklarades 2015. De två männen var bekanta med varandra. Ingen av dem har återfunnits och fallen är fortfarande ouppklarade. – Det är två som vi misstänker har blivit mördade. Och det är ju från det här området, säger Thomas Fuxborg. Dela Dela

