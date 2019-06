Jill Johnsons kritik mot Metoo: ”Dragit iväg åt alla håll”

I det kommande avsnittet av kulturprogrammet Sverige! möter programledaren Fredrik Önnevall countryartisten Jill Johnson. Här berättar hon personligt om sin publik, nya musiken, countryn och om att gå ut med sina åsikter.

En av albumets låtar heter Is it hard being a man och uppkom som en genuin undrar från henne sida om hur det kändes att vara man när Metoo stormade som mest. Jill Johnson beskriver Metoo som fantastiskt, men ifrågasätter också fenomenet.

– Det har också dragit iväg åt alla håll. Där vi bedömer män i alla möjliga diskussioner.

I klippet ovan berättar Jill Johnson om sin nya skiva och låten som handlar om Metoo.

Säsongens sista avsnitt av Kulturprogrammet Sverige! sänds på lördag 18.15 i SVT1 och på SVT Play.