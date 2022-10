Kanonsalut för Ostindiefararen i Monaco

Ostindiefararen Götheborg of Sweden seglade in i Monacos hamn under tisdagen. Salut sköts från skeppet, men även från det kungliga palatset.

”Elefanten i rummet”

Med på Ostindiefararen transporterades en 2,4 högt konstverk i form av en elefant som är en gåva till H.S.H. Prins Albert II av Monaco. Konstverket anspelar på begreppetet ”Elefanten i rummet” och skall påpeka problemen som våra hav har med bland annat de spöknät, som dödar miljontals djur och fiskar årligen.

Prins Albert välkomnade Ostindiefararen på kaj och tog emot konstverket skapat av Kattis Palmnäs på uppdrag av djur- och naturorganisationen The Perfect World Foundation.