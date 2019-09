På grund av stoppet valde många att gå över Götaälvbron. Foto: SVT Visa alla (3)

Visa alla (3)

Klimatmanifestation stoppar kollektivtrafiken

Det är just nu stora störningar i kollektivtrafiken genom centrala Göteborg. Anledningen klimatmanifestationen som arrangerades under under fredagseftermiddagen.

Runt om i Sverige och världen hölls manifestationer för klimatet under fredagen. I Göteborg samlades folk i Bältesspännarparken för att marschera i en klimatstrejk till Gustaf Adolfs Torg. Detta orsakade stora störningar i kollektivtrafiken i Göteborg. Västtrafik skriver på sin hemsida att man inte vet när trafiken går som vanligt igen. Foto: SVT Texten uppdateras. Dela Dela

Lokal. Lättanvänd. Opartisk. Ladda ner appen nu!