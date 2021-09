Nu har kräftpesten har spridit sig till Öresjö

Flodkräftan klassas som starkt hotad i Sverige och Öresjö har länge varit en av få sjöar i Sverige med bra flodkräftfiskebestånd. Sedan 2015 har sjön också varit ett skyddsområde för flodkräftan, vilket bland annat innebär skärpta krav på desinficering av båtar och redskap som används i sjön. Syftet har varit att förhindra att den smittsamma kräftpesten kommer in i vattnet och tar död på det kraftiga flodkräftbeståndet.

Men trots det har alltså kräftpest nu konstaterats i sjövattnet, vilket innebär en säker död för alla flodkräftor som smittas.

Kräftpest i fyra kommuner

Redan i början av september konstaterades kräftpest i Sågån i Öresjös utflöde. Länsstyrelsen Västra Götaland beslutade då att kräftpestförklara hela Bäveåns vattensystem i Uddevalla och Vänersborgs kommuner, men nu ingår alltså även Öresjö och uppströmsliggande sjöar och vattendrag i det nya beslutet.

Det vanligaste sättet för kräftpest att sprida sig till vatten är via den invasiva signalkräftan som olagligt planterats ut, men den kan också smitta via fiskeutrustning som inte rengörs ordentligt. Vid en kräftpestförklaring innebär att allt flodkräftfiske i sjön är förbjudet, och all utrustning som kommer i kontakt med vattnet måste genomgå nogrann desinficering innan det används i andra vatten.