Man sköts under väpnat rån i Utby – ännu ingen gripen

Det var under lördageftermiddagen som beväpnade rånare, klädda i vita skyddsdräkter, rånade en bostad i Utby i nordöstra Göteborg. Efter att ha stulit värdesaker av ett ännu okänt värde körde de iväg i två flyktbilar.

En av flyktbilarna krockade under flykten och två av gärningspersonerna rånade då till sig en annan bil under vapenhot. Den stulna bilen hittades tom i Partille centrum senare under eftermiddagen.

Analyserar tekniskt material

– Nu samlar vi ihop de uppgifter vi har. Vi har haft en del vittnesförhör och tekniska undersökningar som vi analyserar. Det är det vi jobbar med idag, säger Tommy Nyman.

Hur ser utredningsläget ut?

– Det ser relativt gott ut men sen får vi se var vi landar. Vi har bra vittnesuppgifter kan jag tycka

Polisen har hört både vittnen från brottsplatsen, platsen där bilen hittades och andra personer som kan ha uppgifter att lämna i det här fallet

Gjorde ni några fynd på platsen där den stulna bilen hittades?

– Vi har säkrat spår vid bilen men jag kan inte berätta vilka. Vi har också gjort beslag på olika platser men kan inte säga vad, säger Tommy Nyman och berättar att rånet var planerat.

– Vi har en klar bild utav motivet till det här, säger han och berättar polisen misstänker rånarna visste att mannen hanterade värdeföremål.

”Alltid obehagligt”

Mannen sköts i benet och befinner sig på sjukhus men polisen har kunnat hålla en inledande förhör med honom.

Händelsen inträffade i ett villakvarter där många ögonvittnen, bland dem barnfamiljer på den närliggande lekplatsen, såg vad som hände.

– Det är alltid obehagligt när det finns vapen med i bilden i sådana här fall, säger Tommy Nyman som inte vill gå in närmare på några detaljer kring dådet.

Exakt hur många rånare det rör sig om är fortfarande oklart.