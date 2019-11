Militär kopplas in sökandet efter försvunna 17-åringen

Det har snart gått nästan två veckor sedan 17-åringen senast syntes till i ett område i centrala Uddevalla. Polisen misstänker att hon blivit mördad. Flera hundra personer har letat i Uddevalla med omnejd under de senaste dagarna. Den 17-åriga flickans pojkvän som sitter häktad misstänkt för mord nekar till anklagelserna.

– Sökinsatsen ser ut som de föregående dagarna, att vi kallat in röjdykare är senaste nytt, säger Stefan Kristiansson, lokalpolisområdeschef i Västra Fyrbodal.

Insatsen kan komma att dras ner

Stefan Kristiansson, lokalpolisområdeschef i Västra Fyrbodal, berättar att polisen tar ett nytt beslut varje dag om hur sökinsatsen ska se ut, och att de för tillfället söker med drönare, hundar och patruller.

– Vi har sagt att vi kommer fortsätta denna veckan, men om inget nytt framkommer så är det mycket troligt att vi kommer att dra ner på omfattningen av sökinsatsen, säger han.

Han berättar vidare att polisen ständigt får in nya tips och är mycket tacksam över all den hjälp som allmänheten har tillstått under sökinsatserna.